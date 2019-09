Enjoy | Peter Gomez racconta il lusso | la droga e il p0rno sul Nove Vittorio Sgarbi e Gue

Enjoy - Peter Gomez presenta 3 documentari su lusso - droga e porno : “Viaggio senza moralismi nella nostra società”. Su Nove da stasera : Tre argomenti che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica, arrivando ad essere al centro del dibattito socio-culturale: lusso, droga e porno. Il giornalista Peter Gomez scandaglia questi tre universi nel nuovo programma “Enjoy”, per raccontare da una prospettiva nuova questi fenomeni, con le testimonianze di chi conosce bene questi “vizi” contemporanei, per cui l’eccesso è la parola d’ordine. Un racconto senza pregiudizi in ...

Enjoy - Peter Gomez presenta su Nove il documentario ‘Il mondo del lusso’ : giovedì 19 settembre alle 21.25 : Tre argomenti che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica, arrivando ad essere al centro del dibattito socio-culturale: lusso, droga e porno. Il giornalista Peter Gomez scandaglia questi tre universi nel nuovo programma “Enjoy”, per raccontare da una prospettiva nuova questi fenomeni, con le testimonianze di chi conosce bene questi “vizi” contemporanei, per cui l’eccesso è la parola d’ordine. Un racconto senza pregiudizi in ...