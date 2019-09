Enjoy | da stasera su Nove il nuovo programma di Peter Gomez

Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tre documentari per tre argomenti scottanti quelli raccontati da, a partire da questa sera, giovedì 19 settembre, alle 21:25 su. Comincia trattando il tema del lusso e i suoi eccessid'inchiesta del direttore de Il Fatto Quotidiano che, spiega, "cerca senza moralismi di raccontare la realtà dei nostri giorni".Tre temi molto chiacchierati e discussi ma, assicura, mai raccontati in questo modo: il lusso, per l'appunto, seguito a ruota dalla droga, per concludere con il mondo del porno e in particolar modo la pornografia autoprodotta., dasuildipubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2019 19:40.

