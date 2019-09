Apple Arcade | i cosiddetti giochi esclusivi potrebbero arrivare anche su

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019)è un servizio in abbonamento disponibile a partire da oggi che offre una vasta libreria diper iOS. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l'tà si riferisce solo per quanto riguarda la versione mobile, in quanto probabilmente iapproderanno su console.si vantava che i suoifossero "" per, ma non era chiaro cosa significasse, perché alcuni di questi titoli sono noti per essere versioni multi-piattaforma. Da allora la società ha chiarito che l'tà si applica alle piattaforme mobili, quindi questisicuramente non appariranno su Android. Le console, non essendo smartphone, vedranno l'arrivo di questi titoli in futuro.Sayonara Wild Hearts è un esempio. Il gioco infatti sarà disponibilesu Nintendo Switch e PlayStation 4, oltre che su. Il vantaggio è che Sayonara Wild Hearts è incluso ...

Corriere : Arriva Apple Arcade: giochi, il prezzo e come funziona | La prova - ibbatta : @archdb_ @JakeReale grazie mille BOYYYYSSSS... per Apple Arcade invece? (dio non riesco più a stare dietro a nulla) - Eurogamer_it : I giochi esclusivi di #AppleArcade potrebbero arrivare anche su console. -