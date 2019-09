Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La scissione di Matteodal Partito democratico? Non è stata e non è una sorpresa per Nicolache, intervistato dal Corriere della sera, ha dichiarato: “Un po’ me l’aspettavo per l’atteggiamento di vicinanza”, ha detto il segretario Pd dopo che ieri aveva liquidato la vicenda con un post su Facebook, “ma non partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. E ora, ha detto, la priorità è “una riforma radicale” del partito. “Ma per aprirci alle energie e alle idee nuove della società italiana, perché una eccessiva cristallizzazione, una degenerazione correntizia contro la quale combatto da sempre, rischiano di isolarci dal Paese”. Poco dopo è intervenuto anche a Rai Radio1 e ha ribadito la necessità di aprirsi ad altre forze per superare anche il distacco di Italia Viva: “Come è ...

WildItaly : #Pd: #Zingaretti, l'addio di #Renzi un po' me l'aspettavo Ora portiamo nel futuro il partito, serve una radicale ri… - Cascavel47 : Zingaretti: “L’addio di Renzi un po’ me l’aspettavo. Allargare il campo e rinnovarsi, non si combatte Salvini con c… - TutteLeNotizie : Zingaretti: “L’addio di Renzi un po’ me l’aspettavo. Allargare il campo e rinnovarsi, non… -