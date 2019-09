Taylor Mega beccata con la compagna | Erica è una furia | Non ti fai schifo?

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Francesca Galici L'idillio traPiamonte eè terminato nel peggiore dei modi. La foto del bacio dicon una misteriosa mora pubblicata da Riccardo Signoretti ha scatenato la reazione dell'ex gieffina, che si è sfogata tramite i social La pubblicazione dell'anteprima del settimanale Nuovo in edicola da giovedì 19 settembre da parte del direttore Riccardo Signoretti ha dato il via a un effetto domino travolgente. Il bacio trae la mora misteriosa che campeggia nella copertina del settimanale in uscita ha generato numerose reazioni in tantissime persone ma, soprattutto, inPiamonte. La risposta dia quelle immagini è arrivata solo nel tardo pomeriggio tramite alcune storie in cui la ragazza si è mostrata particolarmente afflitta, come forse non si era mai mostrata in pubblico. Nel breve video di spiegazione, dopo aver ...

zazoomnews : Taylor Mega e il bacio a una ragazza (ex volto di UeD). Erika del GF è una furia: “Ora dico tutto” - #Taylor… - WONDERVELLIS : @homveless i paparazzi hanno fotografato taylor mega che si baciava con una ragazza (penso che tay sia bisex) va be… - WONDERVELLIS : quello è il lavoro dei paparazzi, ok, ma una bomba così forte come quella di taylor mega potevano anche risparmiars… -