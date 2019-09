Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – Con 63 voti contro 45, – rende noto il quotidiano online Spraynews.it – Olivieroè statodelladidelladi Roma. Il suo concorrente, il Prof. Cesare Pinelli, docente di diritto costituzionale, è stato il primo a congratularsi con il vincitore. Oliviero, giàdella Giustizia, ha così coerentemente ribadito il suo totale abbandono della vita politica per l’Università, alla quale sta dedicando esclusivamente la sua vita. È l’unico che èuniversitario sia in Italia che in Cina L'articolo, exproviene da RomaDailyNews.

