Renzi | Non sarò io a sedermi ai tavoli con il governo

Fi : Gasparri - ‘Renzi e alleati non sono sullo stesso piano’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – ‘Credo che ci sia bisogno di un ritorno alla discussione politica sui temi e sulle coordinate generali. Noi di Forza Italia siamo alternativi alla sinistra, anzi alle sinistre. A tutte le sinistre, vecchie, nuove, colorate o scolorite. Da Leu al Pd, fino a quella renziana di nuovo conio. Mentre del centrodestra siamo i fondatori, il perno e la spina dorsale, come dice Berlusconi. Per cui, pur diversi ...

Berlusconi : "I nostri non faranno i transfughi da Renzi" | Ma la sen. Conzatti lascia FI per Italia Viva : "Ho deciso di accettare l'invito chemi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio,senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva"

Governo - Di Stefano : “Renzi? Ha fregato Zingaretti - non il M5s. Io non mi fido né di lui - né del Pd - né della Lega” : “Renzi e il suo nuovo partito? Ha fregato Zingaretti, perché di fatto gli ha fregato un paio di ministri e dei sottosegretari. Non ha certo fregato noi del M5s, se è vero che sosterrà il Governo Conte bis. Lo dico sinceramente: io non mi fido né del Pd, né di Renzi, né ovviamente della Lega“. Sono le parole del sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, ospite di 24 Mattino, su Radio24. E aggiunge: “L’unica cosa ...

Crozza-Renzi è il malvagio Joker : “Non voglio far cadere il Governo. Voglio solo farvi tanto male” : Maurizio Crozza – dal 27 settembre in onda con Fratelli di Crozza sul Nove – veste i panni di un esilarante Matteo Renzi in versione Joker: “Mi piace da impazzire quando mi credono morto, ma io sono come l’Italia: viva!” E aggiunge: “Non Voglio far cadere il governo, io Voglio solo farvi male, molto male…” L'articolo Crozza-Renzi è il malvagio Joker: “Non Voglio far cadere il Governo. Voglio ...

Scissione Pd - Bersani : “Ma ancora credete a Renzi? Non rientro nel Partito Democratico” : Pier Luigi Bersani assicura che non rientrerà nel Partito Democratico. Una replica secca alle parole di Matteo Renzi, secondo cui l'ex ministro tornerà nei dem ora che lui ha fondato Italia Viva, lasciando il Partito: "Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera".Continua a leggere

Matteo Renzi - il suo Italia Viva invade i social - Zingaretti perplesso : 'Non l'ho capito' : Matteo Renzi ex sindaco di Firenze ed ex premier, sembrava finito. E, invece, a sorpresa, è tornato sulla scena politica da protagonista. Dopo aver spinto il leader Pd Nicola Zingaretti ad allearsi con il M5S nel nuovo esecutivo Conte, ha annunciato la creazione di un suo movimento. ‘Italia Viva’ (questo il nome scelto), sta suscitando non poche perplessità tra i dem, ma ha già "invaso" i social. Nonostante le quasi 89mila menzioni e gli oltre ...

Pd : Giacomelli - ‘Renzi se ne va ma non tornerà schema Ds-Margherita’ (2) : (AdnKronos) – “Ecco, io penso che la scelta di Renzi sia sbagliata -continua Giacomelli- proprio perché rischia di mettere la retromarcia rispetto al faticoso, necessario percorso per costruire ed affermare un grande partito plurale e riformatore”. “Perché riapre questa illusoria tentazione che serpeggia nel centrosinistra di affrontare un presente complesso con un impossibile ritorno al passato. Perché ...

Pd : Giacomelli - ‘Renzi se ne va ma non tornerà schema Ds-Margherita’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Ci sarà il tempo e la sede opportuna per una riflessione più approfondita. A chi cerca ragioni e cause della scelta di Matteo Renzi suggerisco di evitare complesse dietrologie e rileggersi i termini del confronto nel convegno di Salsomaggiore (roba per iniziati, lo riconosco….) esattamente un anno fa. Era già scritto quello che oggi sta accadendo”. Lo scrive Antonello Giacomelli su Fb. ...

Napoli - De Luca silura Renzi : «La scissione dal Pd non porterà nulla di nuovo» : «La scissione non porterà nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Non riesco a capirne l'utilità». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania,...

Pierluigi Bersani : "Ancora credete a Renzi? Non rientro nel Pd" : “Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera...”. Pierluigi Bersani replica con queste parole a Matteo Renzi. L’ex premier, che ieri ha fondato Italia Viva, aveva affermato: “Ora che esco io dal Pd, rientreranno Bersani, Speranza e D’Alema...”.Sul Conte bis l’ex ministro dello Sviluppo economico dice: “Questo governo lo possono far ...

Renzi è stato un male necessario della sinistra - ora però non si torni indietro : Matteo Renzi è stato una necessità, un’astuzia della ragione (teologico-)politica, un grimaldello soteriologico. Ha infilato qualche buona battaglia, poi l’ha disconosciuta, rinnegata, ma intanto ha prodotto, come il male può aprire la strada al bene, degli effetti. Non ci dimentichiamo la parziale scomparsa di una certa classe dirigente, l’aver costretto a inseguire su temi come le generazioni al comando, un certo ...

Pd - Sala : “Renzi Non è un nemico da combattere ma qualcuno con cui dialogare” : “Renzi non è un nemico da combattere, ma qualcuno con cui dialogare”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un incontro sulle Olimpiadi 2026 a Palazzo Lombardia. “È chiaro che Renzi sta meglio in una realtà che risponde totalmente a lui piuttosto che in una realtà collaborativa, ma questo da sempre fa parte delle caratteristiche dell’uomo”. Il sindaco non conferma di “aver ricevuto proposte da Renzi” e a chi gli chiede se ...

Zingaretti : “L’addio di Renzi un po’ me l’aspettavo. Allargare il campo e rinnovarsi - non si combatte Salvini con cerbottane” : La scissione di Matteo Renzi dal Partito democratico? Non è stata e non è una sorpresa per Nicola Zingaretti che, intervistato dal Corriere della sera, ha dichiarato: “Un po’ me l’aspettavo per l’atteggiamento di vicinanza”, ha detto il segretario Pd dopo che ieri aveva liquidato la vicenda con un post su Facebook, “ma non partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. E ora, ha ...

Nicola Zingaretti e l'addio di Matteo Renzi : "Non l'ho capito". Cosa teme adesso : Non c'è pace nel Pd. Dopo l'addio di Carlo Calenda, c'è stato anche quello improvviso di Matteo Renzi e ora il segretario dem Nicola Zingaretti deve rimettere insieme i pezzi del suo partito. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zingaretti ha espresso tutta la sua perplessità in merit