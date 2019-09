Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Un gruppo di studenti ha lanciato un sondaggio su Ask.fm per far votare tutto l’istituto la studentessa più. L’istituto è la Holy Trinity Regional High di Torbay in Canada e suoi studenti hanno “eletto”, quasi all’unanimità, come lapiùdellala 17enne Lynelle Cantwell. Però laha risposto in modo esemplare alla sua elezione e alle tante critiche sul suo aspetto fisico avute sul sito. La 17enne ha scritto sui social che :“A chi ha fatto il sondaggio mi dispiace che la tua vita sia così infelice da dover rovinare quella degli altri. Alle dodici persone che mi hanno votato: mi dispiace anche per voi. Mi dispiace che non mi conosciate come persona. So di non essere bellissima da guardare, so di avere il doppio mento e la taglia XL. Ma mi dispiace per voi, non per me. Mi dispiace che vi divertiate solo facendo sentire le persone ...

zazoomblog : Ragazza viene “eletta” la più brutta dell’Istituto da molti suo compagni di scuola la sua risposta però è esemplare… - ValliCamilla : SuSeen é in ragazza giordana di Amman.Ha studiato a Bologna, parla bene l’italiano nonché l’inglese.A breve inizier… - FinottoFederica : @DalilaTopi @sere_ndipity95 basta difenderla non è la prima volta che parla alle fans creando chat ambigue..è tanto… -