Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Innanzitutto, sgombriamo il campo dagli equivoci: qui non si parla di auto che guidano da sole. Dopo 11 ore di aereo e due di pullman per arrivare da Milano a Wuxi, “cittadina media” per gli standard cinesi con 6,55 milioni di abitanti e 1,5 milioni di auto (quattro volte Roma per intendersi) l’ingegnere a capo del progetto è insolitamente diretto per gli standard cinesi: «La gente si aspetta la guida autonoma, ma siamo ancora molto lontani. Qui invece parliamo di tecnologia che assiste la guida». Xu Changging dispiega che oggi è possibile il “connected driving”, cioè la guida assistita da una serie di informazioni che permettono di adattare la guida ai cambiamento delle condizioni di guida. La tecnologia si basa sugli standard del 4G e del 5G per quanto riguarda il trasporto dati dalle torri locali, ma sfrutta anche dei protocolli standard per la comunicazione diretta da auto ...

MilanoCitExpo : Huawei, l’auto intelligente è un gioco di squadra #DipartimentoInnovazioneTecnologia - iPonza_it : #CHOETECH Caricatore Wireless Auto, Gravità Ricarica Wireless da Auto 7.5W per iPhone XS/XS Max/X/8/8 Plus/Xiaomi M… - appitalia : HiCar ufficiale: da Huawei arriva l’avversario di Android Auto e Apple CarPlay -