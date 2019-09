Evasione Fiscale | per la Cassazione la crisi di liquidità non è un' attenuante

Evasione Fiscale da 170mila euro : "beccato" l'idraulico da record : La Guardia di Finanza ha scoperto che il titolare di una ditta di impianti idraulici della Valdensa, in provincia di Siena...

Evasione Fiscale - tassare i prelievi non serve a nulla. Per contrastarla si può fare di meglio : Puntuale come la morte e le tasse, quando la coperta delle coperture di bilancio si conferma endemicamente troppo corta, arriva la lotta all’Evasione fiscale, una leggendaria fonte di risorse per il bilancio pubblico che ricorda l’araba fenice: che ci sia ognun lo dice, cosa sia nessun lo sa. Quando all’orgia statalista si vuol aggiungere un pizzico di schadenfreude a beneficio di dipendenti e pensionati, è sufficiente riesumare la “tassa sui ...

Calcio dominato dai procuratori - l’avvocato di Lukaku : “Terreno fertile per collusioni - conflitti di interesse ed Evasione fiscale” : Una Ferrari, una Porsche, una Range Rover. E poi uno yacht, due appartamenti a Montecarlo e sette milioni di euro in banca. È il bottino sequestrato lo scorso martedì a Christophe Henrotay, potente procuratore, tra gli altri, del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e di Yannick Carrasco, ex Atletico Madrid. Era in accappatoio l’agente belga quando la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento nel Principato alle prime ore del ...

Tagli di spesa - meno sgravi e lotta all?Evasione Fiscale : il governo cerca 15 miliardi : Una quindicina di miliardi da trovare, che non sono certo pochi ma che riporterebbero l?intervento di finanza pubblica per il 2020 a dimensioni più gestibili. In cifre, è questo...

Evasione Fiscale : livelli record - ma calano i controlli Milena Gabanelli in diretta : Milena Gabanelli e Rita Querzé ne discutono con Pier Carlo Padoan, deputato del Pd ed ex ministro dell’Economia

Evasione Fiscale : livelli record - ma calano i controlli | Milena Gabanelli in diretta : Milena Gabanelli e Rita Querzé ne discutono con Pier Carlo Padoan, deputato del Pd ed ex ministro dell’Economia

Contante - Confindustria propone una tassa sui prelievi per combattere l’Evasione fiscale : Il Centro studi di Confindustria propone una tassa sul prelievo di contanti per combattere l’evasione fiscale. La proposta, avanzata nell’ambito del dibattito in vista della prossima legge di bilancio, non comporterebbe oneri aggiuntivi netti per la finanza pubblica e consentirebbe, attraverso una commissione del 2% sui prelievi superiori ai 1500 euro mensili, di recuperare circa 3,4 miliardi l’anno che, nell’ottica di ...

Tassa su contanti e sconti carte/ Confindustria - ricetta choc contro Evasione fiscale : Tassa sui contanti e sconti su pagamenti elettronici e carte: la ricetta 'choc' del Centro Studi di Confindustria per combattere l'evasione fiscale

Teramo - arrestate dieci persone : con l’Evasione Fiscale finanziavano i terroristi in Siria : Otto tunisini e due italiani sono stati arrestati al termine di un'operazione condotta dai carabinieri del Ros e dalla Guardia Di Finanza: coi proventi dell'evasione fiscale gli indagati finanziavano organizzazioni radicali presenti in Siria. Dicevano: "I migliori sono Al Nusra e Fateh Al Islam che sono appoggiati da Stati come Qatar e Arabia Saudita".Continua a leggere

Governo - la bozza del programma M5s-Pd in 26 punti : dal taglio delle tasse sul lavoro alla maggiore flessibilità in Ue. Poi le misure su conflitto d’interessi - Evasione Fiscale e il taglio dei parlamentari : L’accordo a cui lavorano M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2 comincia a prendere forma. Una bozza di programma in 26 punti è stata pubblicata sul Blog delle Stelle per informare gli iscritti alla piattaforma Rousseau al voto. Il testo è intitolato “linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo Governo” e viene specificato che si tratta di una “bozza di lavoro che riassume le linee ...

Governo : Conte - ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta Evasione’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una seria riforma fiscale che porti a ridurre le tasse e a contrastare efficacemente l’evasione”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Conte - ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta Evasione’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una seria riforma fiscale che porti a ridurre le tasse e a contrastare efficacemente l’evasione”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Evasione Fiscale di scuole guida di Napoli e Capri : scoperto un «nero» di 4 milioni : Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha concluso una serie di attività fiscali finalizzate al recupero di rilevante Evasione fiscale realizzata da agenzia di scuola guida...

Record di Evasione Fiscale per il sito Booking.com : L’intermediazione di Booking.com sugli affitti delle abitazioni di privati senza partite Iva, potrebbe aver generato, tra il 2013 e il 2019, una evasione dell’Imposta sul valore aggiunto pari a 350 milioni di euro