Basta con la furbizia | il fintech parli semplice | dice il fondatore di Credimi

Clima - Greta contro i senatori USA : “Non vi impegnate abBastanza” : L’attivista svedese 16enne Greta Thunberg ha rimproverato i senatori statunitensi della task force per i cambiamenti Climatici: “Ci state provando ma non fate abbastanza“, ha dichiarato la giovane, che il 20 settembre, alla vigilia del “Climate Action Summit”, parteciperà a New York allo sciopero mondiale a sostegno della lotta contro il cambiamento Climatico. “Risparmiate i complimenti, non invitateci a ...

Belotti non Basta - Torino sconfitto dal Lecce : Il Lecce conquista i primi tre punti del proprio campionato battendo il Torino allo stadio Olimpico-Grande Torino con un 1-2

La7 - Emma Bonino rimprovera la conduttrice : “Basta con Salvini. Per 15 mesi voi giornalisti siete corsi dietro a tutte le sue bufale” : “Fatemi la carità: quando vengo da voi, non mi costringete ancora a commentare Salvini. Non ne posso più. Per 15 mesi soprattutto voi giornalisti ci avete costretto a correre dietro a tutte le bufale di Salvini. E basta“. E’ il rimbrotto rivolto dalla senatrice di Più Europa, Emma Bonino, alla giornalista Myrta Merlino, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su La7. Bonino, che mormora più volte ...

Buono sconto Amazon di 5 euro : Basta ascoltare Amazon Music : Avete diritto ad un Buono sconto Amazon di 5 euro se siete clienti Prime, e non avete mai utilizzato prima d'ora Amazon Music (avendo un dispositivo equipaggiato con l'assistente virtuale Alexa la vediamo veramente molta dura, ma la speranza è l'ultima a morire, e noi ci proviamo ugualmente a farvi staccare questo Buono). Premettiamo che sarete automaticamente esclusi dalla promozione se state ancora utilizzando il mese di prova gratuito. ...

JOSÉ SEBASTIANI FIGLIO AMADEUS 'CONTRO' MAMMA GIOVANNA/ 'Basta ballare fai la madre!' : Josè Alberto e Alice SEBASTIANI, figli di AMADEUS: il primogenito contro MAMMA GIOVANNA 'Basta ballare!', ecco il motivo del suo nome.

Emma Marrone si sfoga contro l’hater che la perseguita : “Basta denigrare me e il mio lavoro” : La cantante risponde per le rime a un follower particolarmente critico che non perde occasione per attaccarla: "Ti auguro di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te". Lo sfogo, con tanto di nome e cognome del "persecutore", è stato pubblicato in una story di Instagram.Continua a leggere

“Marine non Basta contro Macron”. Lo strappo della destra francese : Parigi. “L’idea di questa convention nasce dalla constatazione di un doppio fallimento: quello di François-Xavier Bellamy, che non è riuscito a ricostruire i Républicains (Lr) e a trovare una nuova base elettorale, nonostante il suo tentativo di spostare più a destra il baricentro del partito, e que

Migranti - Conte cambia rotta : “Basta propaganda - ora problemi si risolvono in due giorni” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a invertire la tendenza sulla questione Migranti rispetto all'operato dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "D'ora in poi nessuna propaganda. Voglio dire a tutti i cittadini che affronteremo questo problema senza cambiare il profilo di rigore”.Continua a leggere

La7 - Calenda contro tutti : “Conte dice balle - Di Maio non parla inglese e Speranza di sanità non sa nulla. Renzi? Basta coi bulli” : Attacco indiscriminato dell’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, contro il governo Conte bis. Ospite di Omnibus (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico sottolinea: “E’ un governo che nasce da una gigantesca operazione di trasformismo a opera di due partiti che si sono odiati fino al giorno prima. E si ritrovano in un governo dove il presidente del Consiglio è lo stesso presidente del Consiglio del governo precedente, ma che ...

Vieni da me - Balivo in difficoltà con Alda D’Eusanio : “Basta!” : Vieni da me, Caterina Balivo in difficoltà con Alda D’Eusanio: “No dai, basta!” È stata un’intervista movimentata quella di oggi fatta da Caterina Balivo ad Alda D’Eusanio nella rubrica “La Lavatrice: panni sporchi lavati in tv” di Vieni da me. Nel corso dell’intervista, infatti, Alda ha più volte detto delle parolacce. All’ennesima, la Balivo – visibilmente in difficoltà – le ...

Tacconi : “Scudetto? Basta che non vince l’Inter… Se Conte avesse saltato avrebbe perso i capelli…” : Stefano Tacconi scatenato. L’ex portiere della Juventus ha parlato della Vecchia Signora ai microfoni di Radio Bianconera, lanciando diverse frecciate a Conte e all’Inter. Queste le sue parole. “Scudetto? Secondo me quest’anno la Juve deve mollare qualcosa, altrimenti non credo che riuscirà a vincere tutto. Credo che punteranno nettamente sulla Champions League e sulla Coppa Italia. Diamo un po’ di beneficenza anche ...

Team USA - cronaca di una sconfitta Mondiale : le individualità non Bastano contro una Francia tosta e talentuosa : Il Team USA fuori dai Mondiali di Basket 2019 ai quarti di finale: le individualità statunitensi non bastano contro una squadra tosta e talentuosa che punta alla medaglia d’oro Il Team USA era la squadra favorita di questo Mondiale: dire il contrario, con il senno di poi, ha poco senso. Anche senza i vari LeBron, Leonard e Durant, anche senza le seconde linee, anche schierando praticamente le riserve delle riserve (e che riserve!). Una ...

Basket - Mondiali 2019 : la Francia batte gli Stati Uniti ai quali non Basta un grande Donovan Mitchell - transalpini in semifinale con l’Argentina : Nel terzo quarto di finale dei Mondiali di Cina 2019 giocato a Dongguan la Francia elimina gli Stati Uniti dalla corsa per il primo posto battendoli per 89-79. Dopo un primo quarto quasi di studio, chiuso sul 18-18, la Francia comincia piano piano a prendere il largo fino ad arrivare sul 27-22, poi subisce un parziale di 7-0 da Team Usa ma ne restituisce con gli interessi uno di 9-0, sono soprattutto Evan Forunier con un 3 su 4 da tre e Rudy ...

Governo Conte 2 - l’obiettivo è contrastare la Lega. Ma sui conti questo non Basta : Il discorso programmatico di Giuseppe Conte per il suo secondo Governo conferma la natura dell’esecutivo Pd-M5S: l’alleanza è nata contro la Lega e contro Matteo Salvini. Quindi il dato più concreto al momento è che questo sarà un Governo non-leghista e forse un po’ anti-leghista. Dico “un po’” perché i Cinque Stelle sembrano disposti a correggere i decreti Sicurezza salviniani, ma non a rimettere in discussione misure altrettanto dannose e ben ...