Astronomia | gli anelli di Saturno | l’età è ancora un mistero irrisolto

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Dopo gli studi che hanno definito la giovinezza degli, tali da essere coetanei dei dinosauri sulla Terra, una nuova ricerca ha riacceso il dibattito. In un articolo pubblicato il 16 settembre su Nature Astronomy, un team di ricercatori sostiene che glinon sono effettivamente giovani, lo sembrano solamente. Alla base dell’aspetto giovanile – spiega Global Science – vi sarebbe un particolare processo di restyling a cui è soggetto il materiale che li compone. ‎Le misurazioni effettuate durante il Grand Finale della sonda Cassini hanno fornito una stima più accurata della massa degli, composti dal 95% di ghiaccio e da meno del 5% di rocce, materiali organici e metalli. La massa stimata è stata utilizzata per capire per quanto tempo il ghiaccio incontaminato degliè stato esposto e sporcato da polvere e micro meteoriti per presentarsi come appare ...

