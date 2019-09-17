romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-09-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 16 SETTEMBRE 2019 ORE 09… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: Presentato il Piano regionale per l'Anguilla - Affaritaliani.it
Sicilia: Presentato il Piano regionale per l'Anguilla Affaritaliani.it
Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - E' stato presentato dall'Assessore regionale per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, a Sinagra, in occasione del convegno ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA USCITA LABARO E APPIA E NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E APPIA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE E SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA USCITA LABARO E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E APPIA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA USCITA LA PISANA E CASILINA E TIBURTINA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE RIMANIAMO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ANAGNINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA NEL TRATTO SETTECAMINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE STROVIAMO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA IL TRATTO URBANO A24 E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E USCITA SAN BASILIO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NEL TRATTO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO PERMANGONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA, ANCHE PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’ARDEATINA, TRA COLOMBO E LA STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. DISAGI ANCHE IN INTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma – FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A PARTIRE DALLA Roma – FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. ULTERIORI DISAGI SU QUESTO TRATTO ANCHE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’ARDEATINA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SEMPRE IN INTERNA, DISAGI ANCHE TRA NOMENTANA E TIBURTINA, E TRA APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA L’USCITA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA LAURENTINA E ARDEATINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE ANCHE PIU’ AVANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA L’USCITA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’USCITA LAURENTINA E ARDEATINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO, IN ESTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA PONTINA E L’USCITA ARDEATINA E PIU’ AVANTI TRA APPIA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN PRIMO PIANO LA CHIUSURA DELLA CASILINA, PER ACCERTAMENTI TECNICI. LA VIABILITA’ E’ INTERROTTA SULLA LATERALE, ALL’ALTEZZA DELLA FERMATA DELLA METRO C GROTTE CELONI, SVINCOLO TOR BELLA MONACA, IN DIREZIONE CENTRO. IL TRAFFICO E IL SERVIZIO BUS SONO DEVIATI SUL TRATTO SOPRAELEVATO; PASSIAMO ALLE NOTIZIE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AL KM 39 ALL’ALTEZZA BORGO QUINZIO GENERA CODE A TRATTI DA PASSO CORESE A CAMPO MAGGIORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI DALLA A24 Roma-TERAMO A VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO ...