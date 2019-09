Supercoppa | la lettera | “Juve e Lazio non giochino in Arabia Saudita”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Usigrai e Amnesty International Italia chiedono a Juventus edi non giocare inSaudita la sfida valida per laitaliana, in mattinata è stata inviata unadove viene chiesta “una precisa e benvenuta assunzione di responsabilita'” e di dare “il segnale che lo sport, il calcio in particolare, possono essere un veicolo straordinario di valori e un esempio virtuoso di grande importanza per il pubblico e per i tifosi piu’ sensibili, i giovani”. Viene sottolineato che “nonostante la grande campagna di comunicazione messa in campo dal governo saudita per accreditare un Paese impegnato nelle riforme – si legge nellainviata ad Andrea Agnelli e Claudio Lotito – la situazione dei diritti umani rimane estremamente preoccupante. Se e’ stato abolito il divieto di guida per le donne ed e’ stato ...

