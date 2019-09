Sicilia | M5S | ' stop al collegato perché mancano coperture'

Sicilia - a Favara il M5s si spacca e la metà dei consiglieri sfiducia la propria sindaca 5 stelle : “Non ha attuato il programma elettorale” : Maggioranza spaccata e sindaca M5s sfiduciata da metà dei suoi stessi consiglieri. A Favara, comune di poco più di 32mila abitanti in provincia di Agrigento, la prima cittadina Anna Alba è stata costretta a lasciare il posto dopo tre anni di amministrazione della città. Sette consiglieri del Movimento infatti, hanno firmato la mozione di sfiducia insieme a quattro colleghi del gruppo Misto. Il documento non è stato però sottoscritto dagli altri ...

Sicilia : M5S - ‘all’Ars vergognoso gioco dell’oca’ (2) : (AdnKronos) – “Ci è stato chiesto di autorizzare ulteriori spese che passano da questo maxi-emendamento – afferma Schillaci – Una situazione paradossale visto che ci troviamo di fronte, stando alle indiscrezioni, a un disavanzo sempre più corposo nei conti regionali e non conosciamo se vi sarà la copertura finanziaria da parte della commissione Bilancio”. “Per sei mesi abbiamo lavorato come le trottole, ...

Sicilia : M5S - ‘all’Ars vergognoso gioco dell’oca’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Abbiamo la sensazione di esserci ritrovati dentro a un vergognoso gioco dell’oca, incastrati per sei mesi nel labirinto dei collegati alla finanziaria regionale e adesso, dopo la pausa estiva, si ricomincia tutto da capo: in Commissione arriva il maxi-emendamento che vanifica tutto il lavoro precedente e lo fa confluire in 61 articoli, al solito infarciti di misure clientelari per ...

Ambiente : inquinamento fiume Gela - M5S a commissione Ue ‘in Sicilia troppe anomalie’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Quanto accaduto in questi giorni a Gela, con un fiume letteralmente colorato di rosso e conseguente moria di pesci, non è un fatto normale e non deve passare sotto traccia. Proprio l’area del golfo gelese negli ultimi mesi è stata teatro di diversi casi analoghi che testimoniano l’esistenza di un problema enorme sulla mancata depurazione. La commissione Europea comunichi ufficialmente ...

Sicilia : Presidente Ars - ‘il collegato si farà - M5S rispetti accordi’ (2) : (AdnKronos) – Poi il Presidente dell’Ars se la prende anche on il Pd: ‘Di solito non parlo male di loro perché si tratta di una struttura politica che ha una sua logica. Eppure stavolta si sono fatti abbindolare, ora che sono diventati maggioranza nel Governo nazionale camminano sempre insieme, sembrano rinco”¦.ti. Se i 5 stelle erano violenti ora lo sono ancora di più”. E aggiunge: “Normalmente non ...

Sicilia : Presidente Ars - ‘il collegato si farà - M5S rispetti accordi’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il collegato si farà, lo dico per tranquillizzare i tanti che magari stanotte non hanno dormito per la preoccupazione, persone che hanno lavorato e che attendono giustamente i loro stipendi. Lo hanno bloccato in aula, ma io sono con la testa dura e vado avanti. Chiedo a tutti di stare sereni, nessuno resterà senza stipendio. Ma ai Cinque Stelle dico, perché non rispettate gli accordi?”. Lo ...

Sicilia : M5S - 'maxi emendamento truffa concordata da pochi intimi' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Un maxiemendamento truffa, concordato da pochi intimi, sul quale, alla luce dell'incremento del disavanzo venuto fuori questa estate, potrebbe non esserci nemmeno copertura finanziaria. È ridicolo stare ancora a parlare di Finanziaria 2019, quando dovremmo invece comi

Governo : Saitta (M5S) - ‘conferma Bonafede grande notizia per la Sicilia’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Oltre a congratularmi con tutti i nuovi ministri sono felice di soffermarmi sull’importanza del proseguimento del lavoro di Bonafede che ha dimostrato di essere un grande rappresentante delle istituzioni”. Così il deputato del M5S e componente della commissione Giustizia alla Camera Eugenio Saitta commenta la squadra del Governo Conte bis. “Lo Spazzacorrotti, il Codice Rosso a ...

Governo : Suriano (M5S) - ‘per Sicilia ruolo di primo piano’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Con la formazione del nuovo Governo, che avrà come garante il premier Conte, auspichiamo che la Sicilia possa avere un ruolo di primo piano attraverso una adeguata rappresentanza nella compagine governativa”. Così la deputata del M5S Simona Suriano. “Sono troppe le risposte che attende la nostra Isola e soltanto chi conosce in maniera approfondita tutti i deficit ereditati da decenni ...

