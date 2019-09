Renzi non mette a rischio Conte Pd | la scissione vista dai mercati

Renzi - Bersani : “Faccia quel che vuole - partiti personali scorciatoia per sbattere contro muro. Tornare nel Pd? Non ci sono porte girevoli” : “Tornare nel Pd dopo la scissione di Renzi? Non è un problema di porte girevoli”. Così taglia corto l’ex segretario dem e oggi deputato di LeU-Articolo Uno, Pier Luigi Bersani, commentando la scelta dell’ex premier e senatore di lasciare il Nazareno, evocando pure un ritorno della Ditta Bersaniana. “Lui dica quel che vuole. Noi abbiamo aperto un problema politico andando via, un problema ancora molto aperto. Avevamo ...

Pd : Fedeli - ‘non condivido Renzi - battaglia riformista si fa dentro’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “L’uscita dal Pd di Matteo è una scelta che non condivido, che mi pare indebolisca il fronte democratico di chi vuole costruire l’alternativa al sovranismo populista”. Lo scrive la senatrice Pd, Valeria Fedeli, su Huffington Post. “Se le motivazioni di chi lascia sono quelle che sto leggendo in queste ore, con tutto il rispetto che ovviamente è dovuto alle opinioni di ciascuna ...

Pd : Fracasso (Veneto) - 'scelta di Renzi senza motivi politici - non la condivido' : venezia, 17 set. (AdnKronos) - “Non ho trovato motivi politici nella scelta di Renzi: per questo non la condivido”. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Veneto, Stefano Fracasso commenta la scelta di Matteo Renzi di lasciare il Partito Democratico. “Non ci sono divergenze con il Governo,

Pd : Fassino - ‘scelta Renzi non fondata - rischi per partito e maggioranza’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Non ho trovato fin qui ragioni fondate e serie che giustifichino la scelta di Renzi e di alcuni parlamentari di abbandonare il Pd”. Lo afferma Piero Fassino, della Direzione del PD. “Se la motivazione è allargare il consenso al campo democratico, ricordo -aggiunge- che questa è stata ed è la ragione fondativa del Pd che, unendo culture e esperienze diverse, si è data un identità ...

Pd - Renzi : “Scissione? Partito non è in grado di rispondere alle esigenze di cambiamento” : “La vicenda è molto semplice: abbiamo bisogno non di collegare questa storia con la vicenda dei ministri e del governo. Abbiamo bisogno di restituire la passione e la gioia alla politica. Un modello novecentesco di Partito come quello che noi abbiamo dentro al Pd non è nelle condizioni di rispondere al meglio alle esigenze di cambiamento della politica”. Lo ha detto Matteo Renzi ai cronisti che lo interpellavano sulla decisione di ...

Scissione Pd. Da Lotti a Guerini - da Marcucci alla Morani : chi (per ora) non segue Renzi : Matteo Renzi ha dato il via alla Scissione dal Partito democratico. Ora resta da capire chi e quanti lo seguiranno davvero. Se i suoi fedelissimi, pallottoliere alla mano, sono al lavoro per formare i gruppi autonomi alle Camere, in tanti per il momento hanno deciso di non lasciare il Pd. Strategia o primi segnali di delusione per una accelerazione che non tutti hanno apprezzato? E’ presto per dirlo, ma a decretare il successo o meno ...

Scissione Pd - Laura Boldrini : "Auguri di buon lavoro a Matteo Renzi. Spero non influisca sul governo" : L'ex presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, commenta così la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd: "Le scissioni non sono mai indolori, quindi mi dispiace, ma al tempo stesso è stato deciso così. Renzi dice che sarà una forza politica femminista, che si occupa del futuro

Pd - Zanda : “Indebolirà governo? Certo non lo rafforza”. E il Renziano Marattin : “Perplessità di Conte? Non comprendo le accuse” : “Se la scissione di Renzi indebolirà il governo Conte 2? Di Certo non lo rafforza, vedremo se sarà un’azione ostile…”. Così il tesoriere del Pd Luigi Zanda dopo l’annuncio dell’uscita dai dem dell’ex segretario e attuale senatore. Con lui, come annunciato dallo stesso Renzi, ci sarà un drappello di una trentina tra senatori e deputati. Tra questi Luigi Marattin, possibile capogruppo della nuova ...

Pd : Alfieri - ‘con Renzi dall’inizio ma non lascio dem’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “La mia casa politica è il Partito democratico. Non la lascio. Ho contribuito a costruirla 12 anni fa. Sono stato in maggioranza e in minoranza. Ho sostenuto Renzi fin dall’inizio, tra i primissimi. Ne ho sempre apprezzato talento e volontà di innovare. L’ho difeso dal fuoco amico e mi sono sempre battuto perché il Pd fosse un soggetto plurale. Penso ci sia ancora spazio nel Pd per ...

Pd - Salvini : “Renzi? Scissione annunciata. Da lui non mi aspetto né dignità né onore - è il nulla” : “Era una storia annunciata: quella di un governo nato solo per la paura di andare al voto, di perdere la poltrona, contro la Lega e contro Salvini. Non pensavo di essere un incubo come mi ha definito Franceschini: chi non muore, politicamente, si rivede….”. Lo dice Matteo Salvini commentando l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Da Renzi non mi aspetto né pudore né dignità né onore. E’ quello che è andato da ‘stai ...

Michele Emiliano a L'aria che tira : "Cosa hanno in comune Matteo Salvini e Renzi. E cosa non hanno capito" : Michele Emiliano, ospite di Myrta Merlino, a L'aria che tira, su La7, vede dei punti in comune tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: "L'epoca dei Mattei è un'epoca in cui questa nuova generazione ha frainteso le negatività della generazione precedente. Ha pensato che tutto quello che era prima di loro

**Pd : Casini - ‘stimo Renzi ma non sono consigliere né occulto né palese’** : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Su Il Foglio di oggi il simpatico Richetti avverte di ‘diffidare di Casini che in questo momento è un consigliere occulto di Renzi’. Lo ringrazio per l’attenzione, ma io non sono consigliere né occulto né palese di nessuno e, dopo tanti anni di vita parlamentare, non mi interessano le dinamiche del Pd, partito a cui peraltro non appartengo”. Lo dice in una nota Pier ...