Olimpiadi Invernali 2022 | presentata la mascotte | un panda gigante per i Giochi a Pechino

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Oggi è stataladelleche si disputeranno a(Cina). Si chiama Bing Dwen Dwen ed è un, uno dei simboli del Paese asiatico che lo ha scelto come emblema deia cinque cerchi della neve e del ghiaccio. L’evento, che andrà in scena dal 4 al 20 febbraio, si preannuncia estremamente ricco tanto che il comitato organizzatore ha annunciato di essere pronto a investire 1,5 miliardi di dollari. Laè statatramite un tweet: “Con un vestito di ghiaccio, un cuore d’oro e un amore per tutti gli sportquestoè pronto per condividere con tutto il mondo il vero spirito olimpico“. Ladelle Paralimpiadiè invece Shuey Rong Rong, una lanterna cinese che scalderà il cuore.: Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic ...

ColucciLc : RT @Coninews: Si chiamano Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon. Un panda gigante e una lanterna cinese! Ecco le mascotte delle Olimpiadi e Para… - Coninews : Si chiamano Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon. Un panda gigante e una lanterna cinese! Ecco le mascotte delle Olimpi… - GdelleValli : Olimpiadi Invernali 2026 in Valle Camonica: l’ostacolo del nodo viario di Edolo -