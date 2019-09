Moggi | ' Sarri ha l' abitudine di trovare scusanti e lo fa ovunque | è un male per il calcio'

Luciano Moggi alza la voce : che bordata nei confronti di Sarri! : “Sarri deve smetterla di lamentarsi, ha ragione Conte. Ha una squadra fortissima, e quindi deve andare avanti con quello che ha che non ha nessuna altra squadra, senza accampare scuse quando non vince. A Firenze il campo era lo stesso sia per la Juve che per la Fiorentina, come anche il caldo”. Sono le dichiarazioni dell’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, all’Adnkronos. “Gli esclusi dalla lista Champions? ...

Moggi sul caso Emre Can : “Mandare avanti Sarri vuol dire creare malcontento nello spogliatoio” : Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera sul mercato della Juve e sull’esclusione di Emre Can dalla lista Champions. “La società deve comunicare al giocatore che non fa parte della lista, l’allenatore poi deve spiegare i motivi. Se è stato promesso qualcosa che non è stato mantenuto non lo so, però quando è stato preso Rabiot qualcuno doveva restare fuori. Purtroppo la causa è che non è voluto andare via nessuno. Ha ...

Luciano Moggi ironico sul Var - poi un commento su Sarri e Juve-Napoli : “E’ inutile polemizzare sul Var, perché dietro c’è sempre un uomo che in quel momento potrebbe essere distratto. Prima decideva e in qualche caso sbagliava solo una persona e cioè l’arbitro, ora sono in due a fare errori”.Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alle polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli e sul rigore fischiato a Dries ...