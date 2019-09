Il loro primo romantico appuntamento è un vero e proprio inferno | i due da quel momento

Regionali in Umbria : primo test per la coalizione giallorossa : Matteo Salvini ripete. Prima o poi si vota. Prima o poi i grillini dovranno confrontarsi con la volontà degli italiani.

Alitalia e Atlantia - primo banco di prova per la tenuta del governo giallorosso : La revisione delle concessioni autostradali e l'operazione Alitalia sono tra i primi dossier (i più spinosi) che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nell'immediato. Il primo test per la tenuta dell'alleanza M5s-Pd. Da una parte c'è lo scontro di vedute sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia (Aspi) a un anno dal crollo del ponte Morandi, dall'altra il ruolo che Atlantia (maggior azionista di Aspi) avrà nel salvataggio e ...

Orrore in Cina - 8 bambini uccisi al loro primo giorno di scuola : Orrore in Cina dove otto bambini al loro primo giorno di scuola sono stati uccisi nel villaggio di Chaoyangpo. Altri due sono rimasti feriti. A compiere la strage un uomo di 40 anni poi arrestato dalla polizia secondo quanto riferito dalle autorità.La dinamica dell’accaduto non è stata per ora chiarita: si sa solo che il killer era uscito dal carcere a giugno dove era finito per tentato omicidio. Il villaggio in cui si trova la scuola ...

Quentin Tarantino padre a 56 anni - la moglie Daniella Pick è incinta del loro primo figlio : Quentin Tarantino diventerà padre a 56 anni. È stato lo stesso regista a confermare l’indiscrezione a People: la moglie 35enne Daniella Pick aspetta il loro primo figlio. A due anni dal matrimonio con la modella e cantante israeliana, Tarantino ha deciso di allargare la famiglia. Daniella e il regista si erano conosciuti nel 2009 ma le nozze sono arrivate solo nel 2017. A due anni da quel momento, i due hanno dichiarato di aspettare il loro ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggiano il primo mese del loro Domenico : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno scritto su Instagram un lungo post dedicato al figlio Domenico in occasione del suo primo mese di vita. Hanno atteso con ansia la nascita del loro primo figlio Domenico che il 25 agosto scorso ha compiuto un mese. Così, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno voluto condividere sui social il loro pensiero, le emozioni e le sensazioni da neo genitori.\\ La gravidanza della ex tronista di ...

“Voglio solo lui”. Ora Cristian Imparato si dichiara al cantante. E racconta pure il loro primo incontro : C’è un nuovo gossip che tiene col fiato sospeso l’Italia. E stavolta è tutto a ritmo musicale e soprattutto tutto maschile. Stiamo parlando di Marco Mengoni, uno dei più grandi cantanti del nostro panorama, e Cristian Imparato, l’ex gieffino che ha rilasciato un’intervista abbastanza chiara al sito d’informazione Gay.it. Reggetevi forte perché stiamo parlando di una vera e propria dichiarazione a reti unificate e senza filtri. “Se mi piace ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - in arrivo il loro primo libro : Francesca Barra e Claudio Santamaria, in arrivo il loro primo libro L’hanno scritto insieme Francesca Barra e Claudio Santamaria, hanno messo insieme parole e pensieri ed hanno creato il loro primo libro. Il loro primo romanzo La giostra delle anime edito dalla casa editrice Mondadori. Il celebre attore e la famosa giornalista hanno voluto mettere […] L'articolo Francesca Barra e Claudio Santamaria, in arrivo il loro primo libro ...