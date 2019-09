Fonte : ilpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Il cantante Tommaso Paradiso ha annunciato in una storia su Instagram che il suo gruppo, i, si è sciolto. Paradiso non ha diffuso i dettagli sulle ragioni dello scioglimento: «È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per

Corriere : I «Thegiornalisti» si sono sciolti Tommaso Paradiso: avanti da solo - GretaMacchia : RT @Una_Gioia_Mai: Ma come i The Giornalisti si sono sciolti? Io voglio continuare a cantare NON TROVO SONNO NON TROVO PACE SENTO CHE IL CU… - ehiqueenlena : i #thegiornalisti si sono sciolti e io sono sconvolta ???????? -