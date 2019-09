FIFA 20 | ore infinite con EA Access!

Inter - Lukaku contro FIFA 20 : la polemica è sul valore della velocità. Il belga si appella a PES [FOTO] : L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku non ci sta. Il belga, attraverso una storia su Instagram, si è scagliato contro la EA Sports, creatrice del noto videogioco Fifa 20. A dire di Lukaku il valore assegnatogli alla voce velocità sarebbe troppo basso: “75 di velocità?!? Avete dimenticato i 36 km/h…”, il messaggio sul profilo dell’attaccante. Ma non finisce qui perché Lukaku prosegue nel post appellandosi ...

Secondo FIFA 20 Lionel Messi è il calciatore più forte al mondo : EA Sports ha comunicato la sua personale lista dei 100 giocatori più forti in FIFA 20, e come possiamo vedere, Lionel Messi è stato collocato sul gradino più alto.Secondo Ronaldo, ma di poco in quanto la stella della Juventus ha un rating di 93, un punto in meno rispetto a Messi, il quale ha mantenuto intatto il proprio rating di 94 da FIFA 19.Ricordiamo inoltre che Ronaldo non è più la star sulla copertina di FIFA, infatti la squadra del ...

FIFA 20 vs PES 2020 : quale sarà il simulatore calcistico dell’anno? : Il mese di settembre è ormai arrivato, e questo per i videogiocatori vuol dire una sola cosa: FIFA 20 contro PES 2020. La sfida tra i simulatori calcistici di Electronic Arts e Konami è divenuta un vero e proprio appuntamento irrinunciabile per i calciofili videoludici, che annualmente si ritrovano con l'onere di far pendere l'ago della bilancia verso l'uno o verso l'altro. Molto peso lo hanno ovviamente, nell'economia delle scelte operate ...

FIFA 20 : budget carriera allenatore : Ha preso il via a Colonia, in Germania, il Gamescom 2019, appuntamento annuale con una delle fiere dedicate ai videogames più importanti del mondo. Fra i titoli presenti c'è naturalmente Fifa 20! Gli EA Game Changers, volti noti della community di Fifa, stanno in queste ore provando il gioco, con la possibilità di trasmettere in

FIFA 20 Carriera Allenatore : tutte le novità! : Il 6 luglio EA Sports ha annunciato tutte le novità che saranno presenti nella modalità Carriera di Fifa 20! Ecco il comunicato ufficiale: Pitch Notes – Novità della modalità Carriera Salve fan di Fifa Questo ciclo è stato impegnativo, ma allo stesso tempo incredibile, per il team di sviluppo della Carriera Allenatore. Oltre ad impiegare

FIFA 20 : Un video mostra il gameplay del nuovo simulatore calcistico : Durante la fase finale della FIFA eWrold Cup che si sta svolgendo a Londra EA Sports ha divulgato il primo video che mostra il gameplay di FIFA 20. La squadra dei campioni deuropa in carica del Liverppol e la plurititolata squadra spagnola del Real Madrid si affrontano in questo primo video ufficiale. Ricordiamo che la versione mostrata all’evento non è definitiva e potrebbe cambiare... Source

Calcio - nessun allenatore italiano in lizza per i Best FIFA Football Awards : Non è presente nemmeno un italiano nella lista dei primi dieci allenatori per il Best Fifa Football Awards, che ogni anno premia i protagonisti dell’ultima stagione calcistica. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Milano il 23 settembre, ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi è stata resa nota la lista dei dieci candidati in lizza per il titolo. Una situazione inaspettata vista la qualità dei tecnici del Bel Paese, e spicca in ...

FIFA 20 risponde a PES 2020 - tutte le novità del simulatore di Electronic Arts : Sarà un mese di settembre come sempre caldo per i calciofili di tutto il mondo grazie al rinnovato duello tra FIFA 20 e PES 2020, i due simulatori calcistici che come di consueto si daranno battaglia per provare a fare propria la supremazia in ambito videoludico. Mancano ancora diverse settimane prima che effettivamente si possa scendere in campo (sebbene nella giornata di oggi sia proprio PES 2020 a fare il primo passo sul terreno di gioco, ...