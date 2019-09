Amazzonia in fiamme | così allevamenti intensivi | soia e sfruttamento minerario devastano

Amazzonia in fiamme da più di tre settimane : è una vera minaccia per la salute del pianeta : L'incendio della Foresta amazzonica è ormai in corso da più di tre settimane, e da qualche giorno il livello di emergenza è ulteriormente salito. Numerosi gli appelli inviati tramite i social, soprattutto su Instagram con l'hashtag #prayforAmazonia da parte di persone comuni e celebrità. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di ricerche spaziali del Brasile (Inpe) a partire dall'inizio dell'anno si sono verificati 72mila incendi, con un ...

Incendi in Brasile - Amazzonia in fiamme : gli effetti su clima e salute : L’Amazzonia brucia ancora. Gli estesi Incendi che da questa estate continuano a devastare la grande foresta sudamericana hanno portato alla luce dati tragici riguardati la deforestazione, cresciuta del 300% nel mese di agosto rispetto allo stesso mese del 2018. Solo nel territorio brasiliano – riporta Global Science – la foresta pluviale ha perso 1.698 chilometri quadrati di vegetazione e secondo le stime entro la fine dell’anno ...

Incendi in Amazzonia - 265 specie già in grave pericolo minacciate dalle fiamme : l’allarme del WWF : Centinaia di specie animali e vegetali già fortmente minacciate rischiano di crollare a causa dei devastanti Incendi che stanno divorando la Foresta Amazzanica. Tra esse l'armadillo gigante, il pecari labiato e il tinamo gigante. A lanciare l'allarme il WWF, in occasione dell'AMAZON DAY che si celebra in Brasile dal 1850 per la fondazione della provincia di Amazonas, oggi uno Stato.Continua a leggere

Brasile - Amazzonia in fiamme : settembre inizia con quasi mille incendi : settembre 2019 è iniziato con 980 focolai di incendio del bioma dell’Amazzonia, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale per le ricerche spaziali brasiliano. I dati – riporta G1 – si riferiscono a domenica scorsa e sono i più recenti del Programma incendi dell’Istituto, che viene aggiornato quotidianamente. Il primo giorno di settembre 2018 si sono registrati invece 880 incendi. La media mensile degli ultimi ...

Amazzonia in fiamme : Bolsonaro salterà il summit sugli incendi - ordine del medico : Jair Bolsonaro salterà il summit regionale sugli incendi che stanno devastando l’Amazzonia: lo ha reso noto un portavoce, precisando che si tratta di un ordine del medico in vista dell’intervento chirurgico al quale il presidente brasiliano deve sottoporsi domenica prossima. Il Brasile potrebbe inviare un rappresentante al posto di Bolsonaro o chiedere di rinviare il vertice. Il presidente sarà sottoposto ad un intervento chirurgico ...

Brasile - Amazzonia in fiamme : agosto 2019 il mese con più roghi in 9 anni : Gli incendi in Amazzonia sono aumentati del 196% ad agosto 2019, con 30.901 focolai attivi rispetto ai 10.421 dello stesso mese del 2018: sono i dati divulgati dall’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali brasiliano e riportati dal sito G1. E’ il numero più alto registrato relativamente al mese dal 2010. I roghi sono aumentati anche considerando l’intero territorio brasiliano, non solo l’Amazzonia: 51.936 focolai ad ...

Amazzonia in fiamme - appiccati altri 2mila incendi in 48 ore dopo il divieto imposto dal governo : Nonostante il divieto di appiccare incendi imposto dal governo Bolsonaro per arginare la distruzione della Foresta Amazzonica, a 48 ore dall'emanazione del nuovo decreto sono stati registrati altri 4mila roghi, 2mila dei quali proprio nel cuore del "polmone verde" della Terra. E la situazione potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane.Continua a leggere

L’Amazzonia brucia e i giocatori scendono in campo. Fiamme a un passo dallo stadio : partita sospesa : In Brasile l’Atletico Acreano e il Luverdense scendono in campo per la partita di serie C del campionato. A pochi metri, però,infuria uno degli incendi che in questi giorni sta colpendo l’Amazzonia. Col passare del tempo, le Fiamme iniziano a lambire il terreno di gioco, l’aria diventa irrespirabile e il campo viene investito dalla cenere. L’arbitro decide così di sospendere la partita (nel video si nota come i giocatori ...

Dopo l’Amazzonia - anche il Bacino del Congo è a rischio fiamme : il 2019 registrato come l’anno degli incendi : E’ molto probabile che al 2019 verrà conferito lo spiacevole riconoscimento dell’anno dei grandi incendi e della scomparsa di alcuni dei monumenti storici più importanti che compongono il patrimonio umano. Con la stagione degli incendi in Amazzonia che sta giungendo al suo apice, gli scienziati che adoperano i satelliti della NASA per registrare e tenere sotto controllo le attività nell’area, hanno confermato un incremento del ...

Non solo Amazzonia : dalla Siberia all’Alaska anche l’estremo Nord è in fiamme : Quest'estate oltre 600 incendi hanno consumato quasi un milione di ettari di foresta in Alaska e stanno inghiottendo vaste aree boscose nel Nord del Canada. In Siberia, il fumo emesso da oltre 5 milioni di ettari devastati dal fuoco copre città e paesi

L'Amazzonia è in fiamme? Che importa - PS4 non è mai costata così poco : Ormai le figure di spicco della politica e in generale coloro che detengono il potere vivono anche e soprattutto di social e la gestione degli account ufficiali è uno strumento sempre più importante di propaganda, di consenso e di diffusione di idee. Noi italiani lo sappiamo bene ma quest'oggi il focus non è di certo sul nostro Paese ma su una polemica nata in seguito a un tweet piuttosto particolare di Jair Bolsonaro.Con un sintetico ed ...

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro vs Macron/ Rifiutati aiuti G7 - 'Non prendo lezioni' : Incendi in Amazzonia, Bolsonaro vs Macron per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"

Cosa possiamo fare mentre l’Amazzonia è in fiamme : Conservo ancora nel cuore la vista del Rio delle Amazzoni illuminato dalla luce del sole al tramonto… Circa dieci anni fa mi imbarcai a Leticia, in Colombia, su una barca che percorrendo il fiume mi portò circa tre settimane dopo a Belem in Brasile. Il comandante della barca faceva quel viaggio diciotto volte l’anno e trasportava ogni volta circa settecento passeggeri e 1400 tonnellate di merci. Cemento, medicine, lavatrici, ...

Amazzonia in fiamme - il Brasile rifiuta l’aiuto del G7. Bolsonaro contro Macron : “Non siamo colonia” : “Non possiamo accettare che un presidente, Macron, scateni attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, né nasconda le sue intenzioni dietro l’idea di una “alleanza” dei paesi del G7 per “salvare” l’Amazzonia, come se fossimo una colonia o la terra di nessuno”. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro in un tweet rifiuta così l’aiuto da 20 milioni di euro offerto dai leader del G7 ...