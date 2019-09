San Siro | mercoledì incontro tra i club e i capigruppo in Comune

Sala : «Milan e Inter valutino il recupero di San Siro» : Sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza di Milano «il procedimento che il Comune di Milano sta scegliendo è dare voce al Consiglio Comunale, in maniera che sia il consiglio stesso a dare indicazioni alla Giunta. Saranno loro a doversi esprimere». Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riportate da “Radiocor”. Sala ha parlato […] L'articolo Sala: «Milan e Inter valutino il recupero di San Siro» è stato realizzato da Calcio e ...

AlesSandro Altobelli senza peli sulla lingua : “abbattere San Siro? Mi incateno” - bordate ad Icardi : Alessandro Altobelli, campione del mondo e vecchia gloria dell’Inter non le manda a dire su San Siro ed è contrario all’abbattimento di San Siro. “Piuttosto mi incateno” ha detto ai microfoni di Radio anch’io sport. “Demolire lo stadio di San Siro ? non se ne parla nemmeno. Allora andiamo noi li’ e ci facciamo buttare giu’ pure noi. Nessuno puo’ abbattere San Siro. Quello stadio ...

Inter-Udinese 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : a San Siro torna Bobo Vieri. Ah - no - è Sensi… [FOTO] : Inter-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Terzo ed ultimo anticipo del sabato di questa terza giornata di Serie A. A San Siro di fronte Inter e Udinese, Conte contro Tudor, ex compagni alla Juventus. Il primo vuole rimanere a punteggio pieno dopo i successi contro Lecce e Cagliari, il secondo proverà a fare lo sgambetto ad un’altra milanese dopo la vittoria sul Milan alla prima. Finisce 1-0, l’Inter vince ancora grazie ...

L’archistar esclusa dalla corsa per il nuovo San Siro : “Sullo stadio deve decidere il Comune” : Uno degli architetti esclusi dalla prima selezione operata da Milan e Inter sui progetti pervenuti per il nuovo San Siro non cista. Sullo stadio deve decidere il Comune, dice, che rappresenta i milanesi. Non può essere una questione privata. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi che i progetti per il nuovo stadio da quattro son stati ridotti a due. Uno dei due esclusi è lo studio di Stefano Boeri. E’ lui che commenta l’esclusione. Le ...

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo stadio”. La via per uscire dallo stallo e salvare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...

Milano - Sala : disposti a cedere San Siro : 11.57 "A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza, noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche l'ipotesi di utilizzare la struttura esistente". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che precisa:"Ovviamente il Comune con San Siro non vuole farci soldi:siamo disponibilissimi a una valutazione di un ente ...

