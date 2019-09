Risolto pericoloso bug di sicurezza nel bluetooth | un italiano nel team

Fonte : wired

(Di lunedì 16 settembre 2019) (Foto: Pixabay) Nel gruppo di ricercatori che hanno individuato una falla dinella tecnologia bluteooth c’è anche un, si tratta dell’ingegnere Daniele Antonioli, classe ’87 e originario di Pesaro ma parte della Singapore University of Technology and Design (Sutd). Il bug avrebbe consentito di poter spiare le comunicazioni cifrate di qualsiasi dispositivo compatibile con questo protocollo e per dimostrarlo hanno condotto un attacco mirato, chiamato Key Negotiation Of(Kbob) e eseguito ad ottobre scorso dopo aver scovato la falla nel maggio precedente. Comunicata prontamente la falla presso il consorzioSig e al Computer Emergency Response(Cert), i tre ricercatori hanno aiutato nella realizzazione delle patch di. Dopo un anno abbondante di embargo, Antonioli ha presentato i risultati dello studio e dell’attacco ...

