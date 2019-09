Night Skinny | ' Mattoni doveva essere un disco trap | ma mancava di personalità'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Venerdì scorso è uscito '', ultimo lavoro ufficiale di, il primo in major, a cui hanno preso parte ben 26 rapper italiani, inclusi molti veri e propri pezzi da novanta della scena, come ad esempio Marracash, Fabri Fibra, Noyz Narcos e Gué Pequeno, solo per citarne alcuni. Il producer 36enne è quindi molto richiesto dalle testate musicali e si sta concedendo a diverse interviste, in due di queste, realizzate per Noisey Italia e Rolling Stone Italia, ha svelato alcuni aneddoti relativi alla realizzazione del. 'un' "un– ha esorditoai microfoni di Rolling Stone Italia – ma ad un certo punto ho capito chedi. Per dare una svolta ho chiesto a Noyz Narcos e Luché se avessero voglia di partire con me per New York, l'idea era quella di realizzare qualche traccia insieme. Abbiamo preso ...

