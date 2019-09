Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - 'Ma a Zawyia non abbiamo container' (3) : (AdnKronos) - Ma Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Oim, sottolinea con forza che "questi centri vanno assolutamente chiusi, tutti. Noi entriamo in questi centri solo saltuariamente e poche ore al giorno. Non sempre. E abbiamo bisogno di una autorizzazione, non sempre ci occupiamo di assistenza medic

Migranti : Di Giacomo (Oim) - ‘chiudere subito tutti i centri detenzione in Libia’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – La “chiusura immediata” di tutti i centri di detenzione in Libia è stata chiesta dal portavoce dell’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio. Parlando con l’Adnkronos dei tre fermi per torture e sequestro di persone che sarebbero avvenuti nel centro di detenmzione di Zawyia, Flavio Di Giacomo, ...

Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - ‘Ma a Zawyia non abbiamo container’ (2) : (AdnKronos) – Un altro testimone racconta agli uomini della Squadra mobile di Agrigento, diretti da Giovanni Minardi, e ai pm della Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, di essere stato “venduto” da un uomo dell’Oim. “Io, sono riuscito ad uscire poiché Mohamed – racconta – il libico dell’Oim, mi ha venduto, forse per 500 dinari, ad un altro libico, tale Shibakshi. ...

Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - ‘Ma a Zawyia non abbiamo container’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Nel campo di Zawyia, in Libia, non abbiamo dei container dell’Oim. L’unico container in Libia lo abbiamo in un centro a Tripoli per i casi di Tbc, ed è molto vicino al container dell’Unhcr. Tutta questa storia stona un po’…”. A dirlo, in una intervista all’Adnkronos, è Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim, ...