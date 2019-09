MarianoLight Gli scultori della luce

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) In Salento c’è un concetto che chiamano acchiatura. È la convinzione che ciò che nasce dal terreno testimonia un’età dell’oro. Alessandro Magno. La Magna Grecia. I Bizantini. In questa regione baciata da due mari, tacco dello stivale, l’energia umana è profusa nel terreno, da secoli. Perché il Salento è la civiltàPuglia contadina, che lavorava da «sole a sole» finché non arrivava il tempofesta, quando la natura si risvegliava dal letargo. E in ogni festa c’è in fondo una resurrezione, il ritorno alla vita dopo il buio. A Scorrano, paese di 7mila abitanti in provincia di Lecce, laha un significato mistico, legato al miracolo di Santa Domenica, che nel 1600 apparve in sogno a una donna durante l’epidemia di peste promettendole che avrebbe curato gli ammalati. Passata l’epidemia, per ringraziare la Santa gli abitanti costellarono il centro di lanterne a olio, ...