Klopp in conferenza | “Dobbiamo difenderci per bene | il Napoli é una grande squadra”

Premier League - voce agli allenatori : le parole in conferenza di Lampard - Pochettino - Klopp e Guardiola : Se in Serie A si comincia domani, in Premier League sono già alla terza giornata. Alla vigilia di un altro weekend di campionato, hanno parlato alcuni allenatori in conferenza stampa. Ecco le loro parole. Lampard (CHELSEA): “Kante ha subito un infortunio, vedremo come reagirà nelle prossime 24 ore. Ha un fastidio alla caviglia. Rudiger non è ancora pronto, speriamo la prossima settimana. Si sta allenando, mi è sembrato brillante ma ...