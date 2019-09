Atlantia | Castellucci con le dimissioni in tasca | i Benetton vogliono voltare pagina

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) Nel primo pomeriggio di martedì Giovannisi siederà al tavolo della riunione straordinaria del consiglio di amministrazione die lo farà con una consapevolezza chiara: il suo destino è segnato, inutile alzare barricate. Di fronte a sé avrà gli altri tredici consiglieri che fanno parte della cabina di comando della società che ha in pancia Autostrade. A loro dirà di essere pronto a lasciare il ruolo di ad. Un beau geste per evitare di mettere ancora di più in difficoltà la società che oggi a Piazza Affari è affondata a -7,8 per cento. Ma anche per evitare imbarazzi di fronte alla volontà dei, che controllano: per loro serve discontinuità dopo gli arresti per i report sui viadotti “ammorbiditi” anche dopo il crollo del ponte Morandi a ...

