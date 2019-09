Cent' anni di Coppi e Brera su un palcoscenico

Hong Kong - Centinaia di manifestanti davanti al Consolato britannico : chiedono aiuto a Londra per le riforme : chiedono al governo britannico di “salvare Hong Kong”, mentre sventolano la Union Jack e cantano l’inno nazionale ‘God Save the Queen’. centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consolato britannico nell’ex colonia che nel 1997 tornò sotto la sovranità cinese, chiedendo a il sostegno della comunità internazionale alla loro protesta e mobilitazione per le riforme democratiche. In più, la Cina è ...

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Quattro chiacchiere con il Centrocampista Giovanni Piga [FOTO] : Giovanni Piga, centrocampista del Sassari calcio Latte Dolce si racconta: «Superare una sconfitta non è mai facile, semplicemente perché perdere non piace a nessuno, tantomeno a chi fa sport e si impegna per ottenere risultati. La sconfitta però, meritata o immeritata che sia, fa purtroppo parte del gioco: noi abbiamo un percorso da seguire, andiamo avanti per la nostra strada e sono sicuro riusciremo ad ottenere qualcosa di importante. ...

Cento anni dalla presa di Fiume - il neo irredentismo fa litigare Italia e Croazia : Polemiche per l'inaugurazione di una statua di D'Annunzio a Trieste nell'anniversario dell'impresa di Fiume. La Croazia ha...

Pisa - bimbo di 4 anni dimenticato sul bus del Centro estivo dopo la gita : Il piccolo Aveva partecipato a una breve gita con gli altri piccoli del centro estivo che frequenta. Al ritorno di è addormentato ma nessuno si è accorto di lui, nemmeno l'autista che ha perseguito fino al deposito dove ha parcheggiato. Il piccolo infine è sceso da solo e si è allontanato in strada dove è stato notato.Continua a leggere

Terrorismo - macedone assolto dopo 3 anni di carcere al 41 bis : “Non era al servizio dell’Isis”. Lui : “Potevo scappare ma sono innoCente” : La sua immagine e le sue generalità erano finite sui giornali, nei servizi televisivi e su internet con l’accusa di essere un affiliato dell’Isis, che favoriva il Terrorismo internazionale con l’arruolamento di combattenti da inviare in Siria. dopo tre anni di carcere, il macedone Ajhan Veapi, musulmano residente ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, è stato assolto per non aver commesso il fatto dalla corte ...

Arda Turan nei guai : l’ex Centrocampista del Barcellona condannato a due anni e 8 mesi di prigione : Arda Turan nei guai: il calciatore turco condannato per possesso illegale di armi Si mette male per Arda Turan: l’ex centrocampista dell’Atletico Madrid e del Barcellona è nei guai con la legge. Il calciatore turco è stato infatti condannato a due anni e otto mesi di progione per detenzione illegale di arma da fuoco,che ha usato per sparare a scopo intimidatorio nell’ottobre 2018, quando fu coinvolto in una rissa in ...

Scuola - Ocse : “Italia spende 3 - 6% del Pil contro media del 5. Tra 10 anni un milione di studenti in meno e metà dei doCenti in pensione” : L’Italia spende circa il 3,6% del suo Pil per l’istruzione dalla Scuola primaria all’università, una quota inferiore alla media dei Paesi Ocse (5%) e uno dei livelli più bassi di spesa. Il dato arriva dal rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico “Education at a Glance 2019“. Lo studio mette in guardia anche rispetto alla duplice sfida che attende la Scuola italiana nei prossimi dieci anni: oltre ...

11 settembre - 18 anni dopo si diplomano pompieri i figli dei vigili del fuoco morti durante l’attacco al World Trade Center : Sono tredici e tra poco si diplomeranno pompieri all’Accademia dei vigili del fuoco di New York. La loro storia però si distingue rispetto a quella dei loro futuri colleghi: sono i figli di alcuni pompieri morti per aiutare le vittime degli attacchi contro il World Trade Center. Non sono i primi: dal 2001, l’accademia del FDNY – New York City Fire Department – ha visto decine di diplomati figli di pompieri, ma la classe di ...

Cent'anni di Gianni Brera (e di Coppi) : Nell'inverno del 1958 Gianni Brera (di cui si festeggiano oggi i Cent'anni dalla nascita) fece salire Fausto Coppi a bordo della sua 1100. Un viaggio a bassa velocità per necessità di ascolto. Lì l'Airone raccontò al giornalista la sua carriera, i suoi ricordi, le sue ambizioni. Questo racconto (I

Lotta alle fake news e ricerca delle verità. Nasce il Centro Aletheia diretto da Gianni Riotta : Lotta alle fake news, ricerca delle verità oggettive, verifica dei dati: Nasce con questo obiettivo il Centro di Eccellenza Aletheia (verità, in greco) promosso nell’ambito del Luiss Data Lab, Centro internazionale di ricerca specializzato in new e social media, data science e data analysis, digital humanities e narrativa digitale affiliato alla Luiss School of Government.Il nuovo Centro, diretto da Gianni Riotta, intende ...

Motta e Carolina CresCentini si sono sposati in Toscana : le nozze segrete dopo due anni d’amore : In gran segreto con una cerimonia blindata in un resort in provincia di Grosseto. Così si sono sposati sabato 7 settembre l’attrice 39enne Carolina Crescentini e il cantante Francesco Motta, 32 anni, che hanno una relazione dal 2017. Entrambi elegantissimi in abito bianco firmato Gucci, come specifica Livorno Today che riporta la notizia. Hanno scelto la cerimonia civile e hanno invitato solo pochi intimi: parenti, colleghi e amici del ...

