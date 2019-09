Voleva un figlio maschio | nasce una femminuccia | lui fulmina e uccide la moglie con una

Voleva scalare il Monte Bianco con il figlio di 10 anni - fermato a 2400 metri : Voleva scalare il Monte Bianco con suo figlio di 10 anni, ma è stato fermato dalle autorità locali a 2.400 metri di altitudine, sulla vetta più alta dell’Europa occidentale: l’alpinista russo 40enne ieri è stato dissuaso dal salire in vetta con suo figlio, mentre le condizioni meteo erano pessime nell’area. Paradossalmente, “non esiste una regola per i bambini. Puoi portare il tuo bambino se lo desideri. Ma c’è la ...

Bimbo immigrato preso a calci - la mamma : "Mio figlio Voleva solo fare una carezza" : Un bambino picchiato perché voleva fare una carezza. ″È successo martedì pomeriggio, quando ero dal medico con mia sorella. Io ero l’ultima e per non far annoiare i bambini, gli ho detto di andare a giocare un po’ sotto lo studio”, dice la mamma del Bimbo immigrato preso a calci a Cosenza dal padre di una neonata a cui si era avvicinato. È poi emerso che l’aggressore è il fratello ...

Il figlio muore di tumore - lui organizza una festa per il suo 18esimo : "Sarà tutto come Voleva lui" : “Sarà tutto come l’avrebbe voluto lui: con i cantanti e i deejay. E la torta, naturalmente, sarà bianconera, visto che Edo era un tifoso sfegatato della Juventus”. A parlare è Luigi De Ecclesiis, padre di Edoardo. E la festa a cui allude è quella che sta organizzando da sei mesi, per i 18 anni del figlio, morto a 16 per colpa di un tumore.La sua storia la racconta il Corriere della Sera. La forza di ...