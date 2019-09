Ue | tempi lunghi per riforma patto | aperture su investimenti AdnKronos

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Helsinki, 14 set. () – (di Tommaso Gallavotti) – L’auspicata modifica deldi stabilità, anche solo per modificare i parametri utilizzati per verificare il rispetto delle regole, se mai ci sarà, potrebbe richiedere “cambiamenti legislativi”. E, prima di imbarcarsi in un’impresa del genere, è meglio rifletterci bene, perché i ministri delle Finanze Ue non sono affatto d’accordo su come cambiare le regole. Il dibattito tra i ministri riuniti oggi a Helsinki per l’Ecofin informale ha confermato che la strada perre ilsi presenta “lunga e difficile”, come ha previsto il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire.Tuttavia, ha spiegato il numero uno del Mef, Roberto Gualtieri, durante il dibattito sulle regole Ue in materia di finanza pubblica nel corso dell’Ecofin informale tenuto nella ...

