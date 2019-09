Sondaggio | Conte sale | meno il suo governo E Salvini riprende quota

Giuseppe Conte - il Sondaggio devastante di Termometro politico : fiducia nel governo e durata - condannato : "Quanta fiducia ha nel nuovo governo di Pd, M5s e LeU guidato da Giuseppe Conte?". Più chiaro di così, non si può. E il sondaggio di Termometro politico andato in onda a Coffee Break su La7 è tanto netto quanto brutale: nessuna, o quasi. Meno del 40% degli italiani si mostra ottimista nei confronti

Sondaggio Emg per Agorà - un partito di Giuseppe Conte arriverebbe al 21 per cento : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un partito arriverebbe al 21 per cento. A votarlo, tra gli elettori M5s, sarebbe il 17 per cento, contro il 10 degli elettori pentastellati che certamente non lo voterebbero, rivela un Sondaggio Emg Acqua presentato da Fabrizio Masia ad Agorà, su Raitre. Rispett

Sondaggio Masia per Agorà : alta la fiducia in Giuseppe Conte - bassissima invece per il governo M5s-Pd : Altro giro altro Sondaggio. Oggi tocca a Fabrizio Masia, che presenta la sua rilevazione ad Agorà su Rai 3. Notizie ambivalenti per Giuseppe Conte. Si parta dalle belle notizie. Anche Masia conferma come il premier-bis goda di grande fiducia tra gli italiani: a lui la prima piazza con il 43%, anche

DiMartedì - Sondaggio-Pagnoncelli : gli italiani preferivano il governo M5s-Lega - che guaio per Conte : Torna DiMartedì di Giovanni Floris e su La7 tornano anche i consueti sondaggi di Nando Pagnoncelli. Non solo le intenzioni di voto. Si parla anche del nuovo governo, quello dell'inciucio di Pd e M5s che ci stanno propinando, il Giuseppe Conte-bis benedetto con la fiducia sia da Camera e Senato. Un g

Enrico Mentana - Sondaggio Swg su Conte e governo : "luna di miele" inesistente - dati imbarazzanti : Nemmeno il tempo di nascere e il governo Conte-bis si schianta già contro i sondaggi. Secondo la rilevazione Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, il sostegno al premier Giuseppe Conte è in picchiata: nel giugno 2018, al momento del suo insediamento con Lega e M5s, l'avvocato del popolo godeva del 58%

Sondaggio Pagnoncelli - l'89% degli italiani non vuole modificare il dl sicurezza : grana per Giuseppe Conte : Un Sondaggio che, per Giuseppe Conte, è una doppia fonte di preoccupazioni. Si parla della rilevazione firmata da Nando Pagnoncelli e pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, sabato 7 settembre. Un Sondaggio in cui, in primis, viene messo in evidenza come la maggioranza del campione intervistato

Sondaggio | Il governo Conte II non piace al 52% degli italiani : Il 45% prevede un esecutivo di pochi mesi. Il provvedimento più atteso (71%) è una manovra in favore dei ceti deboli. Solo l’11% chiede un cambio sui migranti

Giuseppe Conte - Sondaggio Ixé : fiducia a livelli record - anche tra gli elettori Pd. Le cifre : Luna di miele, per Giuseppe Conte. A un passo dal suo bis a Palazzo Chigi, il presunto avvocato del popolo grillino continua ad incassare un clamoroso successo, a tratti inspiegabile. Successo che viene certificato da un sondaggio Ixé proposto a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai

M5S in crescita grazie all’«effetto Conte» Lega in calo (ma oltre il 30%) Sondaggio : Il balzo 5 Stelle nei giorni della crisi: da 17,4 a 24,2. Il Partito democratico recupera qualche decimale, passando dal 21,6 al 22,3. Nel centrodestra Fratelli d’Italia arriva al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%

Sondaggio Ipsos - M5s cresce di sette punti grazie “all’effetto Conte”. Lega ne perde quattro. Salgono anche Pd e Fdi : I 5 stelle in crescita di quasi sette punti, il Carroccio in calo di quattro ma sempre sopra il 30 per cento e davanti ai grillini. Di poco, ma sale anche il Partito democratico. E’ questa la fotografia realizzata da Ipsos per il Corriere della sera. Confrontando i dati rilevati il 18 luglio e il 28 agosto, quindi un mese dopo la crisi di governo e alla vigilia del nuovo incarico a Giuseppe Conte, chi beneficia maggiormente della ...

Matteo Salvini - Sondaggio Ipsos allarmante : quanti punti ha perso in un mese - Un abisso tra lui e Conte : C'è più voglia di governo subito che di elezioni anticipate. E il gradimento di Matteo Salvini è in calo. Lo afferma un sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera, che misura gli effetti della crisi sui leader. Quello più rispettato è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con ind