Serie A,terza giornata: Napoli-Samp 2-0

Ilsi rialza dopo il ko beffa in casa Juve battendo 2-0 al San Paolo ladoria, sempre ferma a zero punti. Turnover di Ancelotti in vista del Liverpool ma 1° tempo scoppiettante:Meret salva sul doriano Ferrari,al 13' timbra Mertens servito da Di Lorenzo. Vicinissimi alla rete Elmas, Lozano e ancora Mertens (traversa).Al 20' Rigoni si divora il pari a tu per tu con Meret. Ripresa. Tre tentativi di Elmas,al 65' fa il suo debutto Llorente che firma subito l'assist per il 2-0 di Mertens (67') Callejon sfiora il tris, Ekdal il 2-1.(Di sabato 14 settembre 2019)