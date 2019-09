Regioni,Di Maio:alleanza con Pd non Odg

"Il nostro obiettivo nei prossimi mesi è che lesiano ben governate ma la parolacon il Pd non è all' ordine del giorno",ha detto il leader 5S Dia margine dell'intervento alla Scuola di formazione Rousseau. Sull'ok allo sbarco dei migranti della Ocean Viking a Lampedusa, dice :"E'solo perché l'Ue aderisce alla nostra domanda di prendere gran parte dei migranti" Su Autostrade, Diassicura la volontà di revocare le concessioni a Benetton e aggiunge,"mi fa piacere che nel Pd la revoca non sia più un tabù".(Di sabato 14 settembre 2019)