Ragazzo 21enne sta giocando ai videogame | passa il gatto che gli stacca la spina quello

(Di sabato 14 settembre 2019) Undi 21 anni, Bruce Jamar Waltson, 21 era a casa della sua fidanzata a giocare aiquando èto da li ilche ha tirato il filo facendo uscire la presa dal muro. Il gioco si è, perciò, bruscamente interrotto. Il, furi di se dalla rabbia, ha preso ile l’ha violentemente lanciato contro un muro uccidendolo sul colpo. Questa atroce vicenda è accaduta a Staunton, in Virginia. Ilnon si è neppure preoccupato che a guardare questa scena terribile c’erano i figli della sua compagna , bambini che sono rimasti scioccati dalla scena brutale. Bruce Jamar Waltson è stato arrestato.

