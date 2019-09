Nel salotto Sky si loda l’alta qualità del Napoli e l’insostituibilità di Mertens

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) NelSky si commenta la vittoria delsulla Sampdoria. Per Ambrosini ilè una squadra con unaoffensiva estremamente elevata. Ha la capacità di avere tanti giocatori che sanno fare tante cose. Elmas, per esempio, è un profilo maturo. Ci sono state risposte positive. Ilha ancora concesso qualcosa alla Sampdoria ma sicuramente si vede che è una squadra differente dall’anno scorso. Ambrosini Adaniè sempre dentro il gioco: o segna o fa assistenza. E’ un giocatore insostituibile. Anche se la prestazione non è costante, i numeri sono tremendi. Per Condò ilha una certa costanza, una produzione continua di palle gol. E’ una colpa non averne segnate almeno due. Poi, complice il risveglio della Samp, si è vista qualche sbavatura nella transizione dal momento in cui perdi la palla in fase offensiva a quello in cui torni in ...

