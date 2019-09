George Michael | l' ex Fadi Fawaz è diventato un senzatetto

«Last Christmas» - Emilia Clarke canta George Michael : il trailer : Da Mad Queen ad aspirante cantante, ecco la nuova svolta di Emilia Clarke dopo Il Trono di Spade. L’ultima volta che l’abbiamo vista (senza spoiler) era nei panni di Daenerys Targaryen, ormai folle, e la ritroveremo a breve sul grande schermo come una protagonista di Last Christmas. Una commedia romantica, non un album musicale, anche se la musica c’è ed è quella di George Michael. Il brano che l’attrice ...

George Michael - arrestato l’ex fidanzato mentre distruggeva la casa del cantante. I vicini : “Mai visto nulla di simile - era tutto distrutto - comprese porte e finestre” : Fadi Fawaz, ex compagno di George Michael, è stato arrestato per atti di vandalismo mentre si trovava nella casa del cantante. Il momento del fermo è stato immortalato dai fotografi dopo che i poliziotti erano accorsi nell’abitazione di Regent’s, dal valore di cinque milioni di sterline. I vicini avevano allertato le forze dell’ordine dopo aver sentito rumori fortissimi provenire dalla villa e la notizia in poche ore è finita ...

L'ex fidanzato di George Michael ha occupato la sua casa a Londra : Il cantante e Fadi Fawaz stavano insieme dal 2012 ed è stato proprio il parrucchiere a trovare il corpo del defunto compagno il giorno di Natale del 2016. Non essendo nel testamento, nessun erede vuole cedergli nulla. La fama di un artista del calibro di George Michael è eterna, un po’ come le lotte per la sua eredità. 96,7 milioni di sterline fanno gola a molti, forse anche al suo ultimo compagno, Fadi Fawaz, rimasto però con un ...