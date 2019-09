Clima | venerdì Angela Merkel presenta un pacchetto di misure per contrastare i cambiamenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Undi leggi per consentire alla Germania di produrre da fonti rinnovabili il 65 per cento della sua energia entro il 2030 sarà introdottodella prossima settimana. La Cancelliera tedescaspiega che rispettare gli impegni previsti dall'”Agenda 2030″ introdotta per fare fronte aitici e rispettare gli accordi di Parigi sarà per la Germania “una grande prova di forza”. “Itici sono una sfida per l’umanità. Per affrontare tale sfida, sarà necessaria una grande prova di forza”, ha dichiarato, in un video pubblicato sul sito web della cancelleria. “Abbiamo toccato con mano che itici sono realtà: anche in Germania, tempeste, ondate di calore e inondazioni sono triplicati negli ultimi 50 anni”, ha aggiunto precisando che lo scorso anno la Germania ha immesso ...

