Un calcio al nostro futuro

Tirano un calcio a bimbo nordafricano di 3 anni : denunciati marito e moglie | "Si era avvicinato a nostro figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

ANCELOTTI : “Andiamo a Torino a giocare il nostro calcio. Champions? Ci vorrà massima attenzione!” : Juventus-Napoli – Carlo ANCELOTTI ha parlato nella consueta conferenza che precede le gare “Giochiamo contro i favoriti per lo scudetto, conosciamo la forza della Juve, ma abbiamo sensazioni positive”. “Ho un gruppo di qualità che si è ulteriormente rinforzato in sede di mercato. Stiamo lavorando bene, sono soddisfatto di questo precampionato e domani vedremo se il campo conforterà le nostre aspettative”. Che ...

Chiellini su Icardi : 'Con tutto il rispetto - è fantacalcio - pensiamo al nostro gruppo' : È oramai uno dei riferimenti della Juventus e della nazionale italiana di Roberto Mancini, ed insieme a Buffon e Bonucci rappresenta lo zoccolo duro di una società che vuole riconfermarsi in Italia e raggiungere traguardi importanti in Champions League: ci riferiamo al capitano Giorgio Chiellini, che in occasione della tradizione amichevole in famiglia a Villar Perosa ha parlato a 'La Stampa', soffermandosi su diversi argomenti interessanti, dal ...