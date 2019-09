Sottosegretari e viceministri | ecco le 42 nomine | 21 M5S | 18 Pd | 2 Leu e 1 Maie ?Misiani

Sottosegretari - ecco l'elenco completo : 42 nomine con 10 viceministri : Chiusa la lista del governo Conte:21 per i Cinque stelle, 18 per il Pd, due per Leu, uno al Maie. I viceministri sono sei M5S, quattro per il Partito democratico. Al dem Andrea Martella la delega all'editoria. Solo quattordici le donne. Il giuramento avverrà lunedì mattina Governo Conte 2, dai il voto ai ministri "