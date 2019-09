Muore d’infarto mentre fa sesso durante un viaggio d’affari | per i giudici è un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ha un infarto efacon una sconosciutaundi lavoro per la propria azienda: per isi è trattato di un “incidente sul lavoro”, motivo per cui i familiari della vittima hanno diritto a un risarcimento. È quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Parigi in una sentenza del 27 maggio 2019 ma resa nota solo ora da Euronews. Il caso risale al febbraio del 2013, quando il signor Xavier (il cognome viene omesso nelle carte rese alla stampa), ingegnere francese sposato e padre di due figli che lavora per la compagnia di costruzioni Tso, si trovava in trasferta nel dipartimento di Loiret, nel nord-ovest della Francia. Lì era stato inviato per compiere alcuni sopralluoghi per delle costruzioni ferroviarie ma, evidentemente, ha poi conosciuto una donna e così ha avuto un amplesso extraconiugale con lei, conclusosi con il suo arresto ...

