Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) La consapevolezza che lanon potrà essere lo scrigno dei sogni si fa ogni giorno che passa sempre più forte nelle stanze del governo. Già non si sa come farcon le spese obbligate, figurarsi pensare aid’. Mitezza, insomma. Certo il clima è cambiato, lo spread ha toccato i minimi dall’agosto dell’anno scorso, il bazooka di Draghi è tornato carico, l’Europa ci guarda con benevolenza, ma gli impegni restano tanti. E già questo è un dato che segna un cambiamento rispetto all’irruenza di un anno fa, quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio facevano a gara per allungare la rispettiva listaspesa. Anche i 5 stelle avrebbero messo da parte l’idea di far partire da subito il salario minimo in nome di una legge di bilancio improntata al realismo. E così lo ...

monetninfea : RT @HuffPostItalia: Lo scheletro della manovra. Niente fuochi d'artificio, complesso già far quadrare i conti - HuffPostItalia : Lo scheletro della manovra. Niente fuochi d'artificio, complesso già far quadrare i conti - GraceDama : Ma hanno studiato medicina o sono i soliti incapaci ma raccomandati? 'Sono uno scheletro vivente'. La denuncia dell… -