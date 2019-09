J-Ax si sfoga sui social | “Un mio fan è morto mentre lavorava | basta str…”

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Alessandro Zoppo Il cantante pubblica un durissimo video su Instagram per dire la sua sui morti sul lavoro, compreso un suo caro amico, e lanciare un appello al nuovo governo Il 2019, in seguito alla morte di quattro operai affogati nella vasca dei liquami di un’azienda agricola in provincia di Pavia, rischia di diventare l’anno peggiore per il numero di morti sul lavoro. Le vittime, da gennaio ad oggi, sono già 604 e ne sa qualcosa J-Ax: Davide Misto, l’operaio 39enne schiacciato da due rulli industriali lo scorso 30 agosto alla Orsa di Gorla Minore, era un suo grande fan. Il cantante ha voluto dire la sua sull’argomento postando un durissimo sfogo su Instagram e lanciando un appello al nuovo governo. “Spesso – dice il cantante nel video – vengo attaccato da politici e giornalisti perché esprimo le mie opinioni. Vorrei essere chiaro: io non parlo come ‘cantante’, ...

