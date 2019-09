Fa sesso con una 14enne in cambio di soldi e hashish | ma compra anche il silenzio della

Tumori alla gola aumentati del 300% in dieci anni : “Legame con infenzione da Hpv - trasmesso attraverso il sesso orale” : Cresce il numero di persone colpite da Tumori alla gola , e molto spesso il colpevole è il Virus del Papilloma Umano (HPV), un’infezione trasmessa prevalentemente per via sessuale. I nuovi casi sono circa 2000 ogni anno, un numero che nell’ultimo decennio è triplicato. A lanciare l’ alla rme sono gli esperti di Tumori dell’orofaringe, che per la prima volta si riuniranno in Italia, a Roma, in occasione del 7/mo Congresso mondiale ...

Mamma uccide i figli per poter far sesso con altri uomini e finisce in carcere : «Ora mangio cioccolato per confortarmi» : È finita in carcere per aver ucciso i suoi bambini e ora sta spendendo tutti i soldi che mette da parte con il denaro del lavoro socialmente utile in cioccolato. Louise Porton, di Birmingham, è stata incarcerata per aver ucciso i suoi figli Lexi Draper, tre anni, e Scarlett Vaughan, che aveva solo 16 mesi, perché i bimbi ostacolavano la sua vita sessuale. Ritenuta colpevole del delitto dovrà scontare la sua pena in cella dove però non sembra ...