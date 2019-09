Accoltellato dopo la lite per una precedenza | catturato il killer

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Francesca Bernasconi Ieri, intorno a mezzanotte, la polizia ha bloccato l'uomo che avevaun 28enne ad Andria,unaper una mancataEra fuggito subitoil tragico epilogo, facendo perdere le sue tracce. Ma, poche ore, la polizia ha rintracciato l'uomo che avevaun'automobilista 28enne sulle strade di Andria,unaper unastradale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ieri sera intorno alle 19, i due automobilisti si sarebbero incrociati nei pressi di una rotatoria. Ma, probabilmente per una mancata, i due si sarebbero messi a discutere, a bordo delle loro macchine. Poi, l'invito a scendere per un faccia a faccia e lì dalle parole si è passati ai fatti. L'uomo, infatti, ha tirato fuori un coltello, colpendo il ragazzo. Poi è fuggito a bordo della sua Mercedes, senza lasciare ...

