Why Not, Cassazione annulla Appello

Lahato senza rinvio la sentenza d'nel processo Why Not, nato nel 2008 dopo le denunce dell'ex pm De Magistris, sollevato da due inchieste, a suo dire illegittimamente. A dirimere lo 'scontro' fra le procure di Salerno e Catanzaro intervenne l'allora capo dello Stato Napolitano. Processati per abuso d'ufficio e assolti in 1°grado l'ex procuratore catanzarese Murone e l'avvocato generale Favi. I provvedimenti adottati verso De Magistris erano corretti, stabilì la Corte. Innon luogo per prescrizione.(Di giovedì 12 settembre 2019)