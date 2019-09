Salvini potrebbe accogliere in Parlamento alcuni delusi di M5s e Forza Italia 

Fonte : agi

(Di giovedì 12 settembre 2019) Al momento Matteoguarda solo alla manifestazione di Pontida di sabato. Si prevede il pratone pieno e almeno 50 mila presenze. Sarà una kermesse identitaria, per caricare le truppe. Ma il partito di via Bellerio non guarda solo alla piazza (il 19 ottobre si punta a 200 mila presenze in piazza San Giovanni a Roma). Ingli 'ex lumbard' hanno aperto le porte a nuovi ingressi: a bussare non sarebbero solo i forzisti, al Senato ci sarebbero diversi pentastellati che intenderebbero entrare. Di sicuro - spiegano fonti parlamentari leghiste - le richieste erano arrivate nelle scorse settimane, ma una parte del M5s - si sottolinea - è in imbarazzo per le scelte fatte. ++ DOMENICA TUTTI A #PONTIDA19 ++ Trova un pullman vicino a te su: https://t.co/zGojjfA7g2#primagliitaliani pic.twitter.com/SoTkIQ1wTv — Matteo(@matteomi) September 9, 2019 Altra ...

matteosalvinimi : #Salvini: leggevo che Di Maio potrebbe fare il ministro degli Esteri. Ma come si fa? Come si fa a passare da un min… - ricpuglisi : 'Avete spiegato ai troll che l'Iva si contratta ogni anno e che l'anno prossimo se le elezioni vanno come spero al… - Agenzia_Italia : Il #governogiallorosso potrebbe giurare già in giornata. #Salvini all'attacco: 'Hanno truccato la partita'. I merca… -