Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019)si è immediatamente ambientato in Italia. Il presidente dell’Inter – come scrive l’Associated Press – ha difeso il comunicato diffuso dalla Curva a proposito dei buu razzisti nei confronti di. Glihanno spiegato al centravanti dell’Inter che i buu in Italia non sono manifestazioni dima semplicemente un modalità di tifo.dice che il principio di non discriminazione è iscritto nel Dna dell’Inter. A parole ovviamente. Nei fatti,dice che l’intenzione dei tifosi non era cattiva, nonoffendere nessuno con quella. Il calcio – prosegue– non è per la violenza né per il. Da parte del Napolista, totale e incondizionata solidarietà a. L'articololadell’Inter a: «Nonoffendere» sembra essere il ...

capuanogio : #AP rettifica il tweet con cui accompagnava l’articolo sulle parole di Steven #Zhang a proposito del #razzismo. On… - napolista : Razzismo, Zhang difende la lettera degli ultras dell’Inter a Lukaku: «Non volevano offendere» Il presidente dell’I… - JuventusJay : RT @capuanogio: #AP rettifica il tweet con cui accompagnava l’articolo sulle parole di Steven #Zhang a proposito del #razzismo. Onestament… -