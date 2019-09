Graziani | ' La coppia di esterni Alex Sandro - Danilo è la migliore della Serie A'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) La Juventus è stata sicuramente una delle protagoniste del calciomercato estivo soprattutto negli acquisti: gli arrivi di giocatori come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini erappresentano innesti di qualità per una rosa bianconera che attualmente ha anche molta abbondanza. Una delle difficoltà di Paratici, infatti, sono state le cessioni degli esuberi ed è probabile che il mercato di gennaio possa essere proprio dedicato all'alleggerimentorosa bianconera. Rimanendo però in tema acquisti, ha parlato il tecnico, da giocatore campione del mondo con la nazionale italiana di Bearzot. Lo stesso ha sottolineato l'importanza dell'acquisto del terzino brasiliano, dichiarando che glidifensivi bianconeri (e appunto) rappresentano ladi terzini migliori inA e proprio per questo non si possono discutere le loro ...

